Due trattori sono arrivati davanti al Colosseo per la manifestazione dal titolo "Te lo do io il made in Italy" - che è anche una piattaforma online - promossa dalle organizzazioni Altragricoltura e Popolo

Trattori al Colosseo, 'governo si assuma le sue responsabilità' (Di giovedì 15 febbraio 2024) Due Trattori sono arrivati davanti al Colosseo per la manifestazione dal titolo "Te lo do io il made in Italy" - che è anche una piattaforma online - promossa dalle organizzazioni Altragricoltura e Popolo produttivo. Alle 12 l'iniziativa proseguirà al Campidoglio dove verranno distribuiti dei volantini. I mezzi provengono dal Casertano ma sostavano al presidio di Castel di Leva. "Per la dignità dei cittadini, del lavoro e dei produttori" si legge su uno striscione che riporta anche l'hashtag #telodoioilmadeinitaly. "L'agricoltura la miglior cultura che nasce dalla natura" è scritto su un cartellone appoggiato su un trattore. Su un altro "Salviamo le bufale". "Noi oggi diciamo al governo che non chiediamo le sue dimissioni, chiediamo che governo e parlamento si assumano la responsabilità ... Leggi tutta la notizia su quotidiano (Di giovedì 15 febbraio 2024) Duesono arrivati davanti alper la manifestazione dal titolo "Te lo do io il made in Italy" - che è anche una piattaforma online - promossa dalle organizzazioni Altragricoltura e Popolo produttivo. Alle 12 l'iniziativa proseguirà al Campidoglio dove verranno distribuiti dei volantini. I mezzi provengono dal Casertano ma sostavano al presidio di Castel di Leva. "Per la dignità dei cittadini, del lavoro e dei produttori" si legge su uno striscione che riporta anche l'hashtag #telodoioilmadeinitaly. "L'agricoltura la miglior cultura che nasce dalla natura" è scritto su un cartellone appoggiato su un trattore. Su un altro "Salviamo le bufale". "Noi oggi diciamo alche non chiediamo le sue dimissioni, chiediamo chee parlamento sino la...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Trattori al Colosseo, 'governo si assuma le sue responsabilità' Due trattori sono arrivati davanti al Colosseo per la manifestazione dal titolo "Te lo do io il made in Italy" - che è anche una piattaforma online - promossa dalle organizzazioni Altragricoltura e ... Agricoltori al Colosseo, 'Non chiediamo dimissioni governo' A dirlo è il presidente di Altragricoltura, Gianni Fabbris, in presidio davanti al Colosseo dove ci sono due trattori, insieme a Popolo produttivo. "Abbiamo deciso di unire tutte le piccole imprese, ... Protesta trattori/agricoltori divisi, a Roma due sit-in: al Colosseo e al Circo Massimo Trattori in strada: continua la protesta degli agricoltori che oggi saranno a Roma con due manifestazioni separate ...

Video di Tendenza