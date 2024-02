Trattori a Roma | la protesta “si divide ma si allarga” | nascono nuovi movimenti

Mezzi sul lungomare di Napoli. In Sicilia si muovono i Forconi

(Di giovedì 15 febbraio 2024), 15 feb – Ladeiarriva a, stavolta non solo con la “sfilata” sul raccordo a cui si è assistito la scorsa settimana ma con un’incursione nel centro città, al Circo Massimo, prevista per oggi., il Circo Massimo si prepara Secondo Tgcom24 ieri Danilo Calvani, leader dei Cra (Comitati riuniti agricoli) scommette su una “prova di forza” nella città, nello specifico suiche arriveranno anel pieno del Circo Massimo. Calvani, già in passato leader dei cosiddetti “Forconi”, punta dritto su una partecipazione che sarà molto alta: circa 20mila persone, secondo le stime. Si chiederanno in modo diretto le dimissioni di Francesco Lollobrigida da ministro dell’Agricoltura. Dieci...

