Traoré | l’ex agente | «È molto simile a Zielinski | accetta difficilmente i cambi ruolo»

(Di giovedì 15 febbraio 2024)di Hamedha parlato ai microfoni di Radio Crc sull’ivoriano: «E’ un calciatore eclettico, credo giochi meglio sulla fascia sinistra. Può fare tanti ruoli: l’interno, l’ala, è. Deve però essere convinto di quello che fa. Se sente meglio una zona del campo, è testardo nell’re iamenti. Ha qualità per giocare anche a due in mezzo al campo. In passato ha rifiutato di fare il terzino offensivo. Soffre ilamento a livello di squadra, non mentalmente. Ho ricevuto una telefonata da De Laurentiis l’estate prima dello scudetto, ma quando ha saputo dell’ingaggio che percepiva al Sassuolo è diventato più freddo». Contro il Genoapotrebbe debuttare: Modugno, ...