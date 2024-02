Traffico Roma del 15-02-2024 ore 18 | 00

Roma, 15 febbraio 2024 "Confermo che l'intenzione è aprire i cantieri entro l'anno 2024 e aprire al traffico stradale il Ponte nel 2032", ha affermato sul tema della realizzazione del Ponte sullo

(Di giovedì 15 febbraio 2024) LuceverdeBuonasera dalla redazione ci sono ancora difficoltà per un incidente sul Raccordo Anulare Attenzione ci sono i Corona metti in carreggiata interna tra lo svincolo Pisa nel uscita Trionfale Ottavia in direzione Cassia ancora in coda perdal bivio con laFirenze all’uscita Tiburtina a complicare la situazione un altro incidente in carreggiata esterna cosa tratti dal vivo con laFiumicino fino all’uscita Tuscolana altre code tra La Rustica è uscita Centrale del Latte Casal Monastero decisamente trafficato il tratto Urbano dellaL’Aquila concludi dalla tangenziale al Raccordo tutta una mente a partire dalla galleria Giovanni XXIII sino alla Salaria in direzione San Giovanni code anche verso lo stadio Olimpico dalla stazione Tiburtina all’uscita Parioli Campi Sportivi ...