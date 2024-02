Traffico Roma del 15-02-2024 ore 13 | 30

l'intesa Il protocollo sottoscritto il 6 novembre 2023 a Roma da Le aree sono concesse a titolo gratuito per la durata del al contrasto alla immigrazione irregolare e al contrasto del traffico di

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione circolazione scorrevole al momento sulla rete viaria intorno alla capitale per un incidente è chiusa temporaneamente via della salvia tra via delle Case Basse via delle calle presenti code sulla via Salaria tra la tangenziale l’aeroporto dell’Urbe in direzione raccordo anulare per restringimento di carreggiata dovuta la presenza di olio su asfalto per lavori si rallenta su via Cristoforo Colombo tra il raccordo anulare via di Acilia in direzione Ostia permane la chiusura in via Aurelia Antica tra Largo Tommaso perassi e largo Don Luigi Guanella nelle due direzioni per di sesso della sede stradale infine ripristinata la circolazione della metro B e B1 rimane chiusa la stazione Colosseo per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it demand Arnoldi è tutto Grazie per ...