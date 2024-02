Traffico Roma del 15-02-2024 ore 08 | 30

in Campania e di Caivano hanno eseguito un'ordinanza di misure cautelari emessa dal Gip del a vario titolo, dei delitti di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 15 febbraio 2024) LuceverdeBentrovati in entrata aancora intenso illungo le consolari in particolare sulla Cassia code tra loggiato e Tomba di Nerone lo stesso per via Flaminia file tra il Gra via di due ponti e sulla Salaria abbiamo cuore verso la tangenziale da via di Villa Spada incolonnamenti su via Pontina da Spinaceto verso l’Eur sul Raccordo Anulare code a tratti interna tra Cassia e Tiburtina file sempre attratti tra Casilina e Pontina in sternauto rallentata in coda tra le uscite Aurelia Casilina sulla tangenziale est code da Salaria verso la galleria Giovanni XXIII in direzione di San Giovanni fine tra Prenestina & viale Castrense trafficato il viadotto della Magliana da Parco dei Medici verso via del Cappellaccio in direzione Eur Ci sono code confermata per il momento la chiusura per di sesso della sede stradale di ...