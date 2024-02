ed è quindi in condizione di far viaggiare un numero limitato di insufficiente in rapporto alla domanda soprattutto nelle ore di spostando così il traffico sulla rete stradale, data la difficoltà

"Traffico limitato a ore in via Croce". La nuova proposta degli studenti (Di giovedì 15 febbraio 2024) di Mario Ferrari La viabilità in via Benedetto Croce negli orari di uscita delle scuole è un problema che affligge Pisa da tantissimi anni. Nella stretta stradina, tra parcheggi, corsia dell’autobus, auto in doppia fila, bibiclette sui marciapiedi e migliaia di studenti che escono contemporaneamente, la situazione della mobilità è drammatica. Per discutere di questo tema è stata istituita una commissione, presieduta dalla consigliera comunale Rachele Compare, che si è svolta in via Benedetto Croce, nell’ora di punta dell’uscita delle scuole. "Non c’è bisogno di parlare: basta vedere - spiega Maria Antonietta Scognamiglio, consigliera comunale dem e prima firmataria della commissione - Do un dato: sono state segnalate dalla polizia municipale 104 violazioni dell’articolo 150. Serve un processo culturale inverso a quello di ora, ... Leggi tutta la notizia su lanazione (Di giovedì 15 febbraio 2024) di Mario Ferrari La viabilità in via Benedettonegli orari di uscita delle scuole è un problema che affligge Pisa da tantissimi anni. Nella stretta stradina, tra parcheggi, corsia dell’autobus, auto in doppia fila, bibiclette sui marciapiedi e migliaia diche escono contemporaneamente, la situazione della mobilità è drammatica. Per discutere di questo tema è stata istituita una commissione, presieduta dalla consigliera comunale Rachele Compare, che si è svolta in via Benedetto, nell’ora di punta dell’uscita delle scuole. "Non c’è bisogno di parlare: basta vedere - spiega Maria Antonietta Scognamiglio, consigliera comunale dem e prima firmataria della commissione - Do un dato: sono state segnalate dalla polizia municipale 104 violazioni dell’articolo 150. Serve un processo culturale inverso a quello di ora, ...

Advertising

Notizie Correlate

Contro degrado e prostitute una zona a traffico limitato zona a traffico limitato nell’area tra le vie Goldoni, Colombo, Pirandello e Cervi: zone da sempre giudicate bersaglio di degrado, presenze di ... (ilgiorno)

Altre Notizie

Traffico limitato in zona Scalacci Divieto di transito a Bagno di Romagna, zona Scalacci, per lavori di pulizia e sgombero macerie. Interessati veicoli e biciclette dalle 8 alle 18 del 16 febbraio. Guasto ai passaggi a livello, traffico in tilt a Brescello Brescello (Reggio Emilia), 9 febbraio 2024 – E’ stato un tardo pomeriggio di “passione” per numerosi automobilisti e autisti in genere, che al ritorno dal lavoro, nell’orario di punta, si sono ritrova ...

Video di Tendenza