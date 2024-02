Traffico di droga | cellulari e schede prepagate | Capomolla | “Condotte omissive allarmanti | manca il senso della detenzione” VIDEO

di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, Droga e cellulari per i detenuti del carcere di Catanzaro. I carabinieri

Passo indietro di una dei sette candidati alle prossime elezioni regionali in Sardegna finita nella lista degli “ Impresentabili ” della Commissione ... (ilfattoquotidiano)

Napoli sotto il mirino: indagini svelano il coinvolgimento di sedici individui in un traffico internazionale di stupefacenti e sequestro Ieri ... (puntomagazine)

L'esterno olandese Quincy Promes , classe 1992 di proprietà dello Spartak Mosca, è stato condannato a 6 anni di carcere per... (calciomercato)

L'ex nazionale olandese Quincy Promes è stato condannato a sei anni di carcere da un tribunale di Amsterdam per traffico di droga . La corte ha ... (sport.quotidiano)

In aumento i traffici di cocaina e di droghe sintetiche, anche in carcere La spesa stimata per il consumo di cocaina nel 2023 rappresenta quasi un terzo della spesa totale attribuita all’acquisto di sostanze stupefacenti, ammontando a circa 5 miliardi di euro. Questi dati ...

Cellulari e droga nel carcere di Catanzaro, arrestati agenti penitenziari e funzionari. Capomolla: «Quadro inquietante» – I NOMI I dettagli forniti in conferenza stampa dal procuratore. «Fondamentale il ruolo dei parenti e delle donne all'esterno». Sgominati due gruppi criminali ...

Trafficante internazionale di droga arrestato a Padova: era stato condannato a 20 anni di carcere PADOVA - La squadra Mobile di Padova ha arrestato un nigeriano di 25 anni condannato dalla magistratura Svizzera a 20 anni di carcere per traffico internazionale di cocaina. Il latitante, ...