Tradizione in Movimento | il trio sloveno Širom apre la kermesse

ampiezza semantica rende bene l'idea di una musica in movimento, Iztok Koren, Samo Kutin e Ana Kravanj sono un trio sloveno che un corpo sonoro vastissimo che non solo attinge alla tradizione (

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Parte alla grande la 32esima edizione di "in". La stagione concertistica 2024 del Musicus Concentus propone ancora una volta musica di qualità e sperimentazione condivisibile che consente di esplorare mondi creativi diversi, evoluti quanto basta per intercettare i gusti e l’entusiasmo del pubblico. E’ il caso del concerto fiorentino del songwriter napoletano Gnut del 17 febbraio, che è esaurito da settimane. Non meno interessante il live che domani (ore 21,15)la rassegna all’insegna di un suadente folk immaginario: sul palco della Sala Vanni di Piazza del Carmine salirà il, con la sua musica senza tempo che profuma di natura e di grandi spazi all’aria aperta. Iztok Koren, Samo Kutin e Ana Kravanj suonano con eleganza e passione un sound ...

