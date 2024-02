Tra figurativo e informale | la mostra retrospettiva di pittura di Valter Malandrini

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Arezzo, 15 febbraio 2024 – All’interno della rassegna Le piazze del Sapere, sabato 17 febbraio alle 16,30 sarà inaugurata a Palomar, la Casa della Cultura, ladidi, artista sangiovannese scomparso un anno fa. L’esposizione è curata da Lia Bronzi su iniziativa di Piero Checcaglini, Gianfranco Donati, Sandro Mugnai ed Enrico Taddei, ed è organizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con l’Associazione Giglio Blu di Firenze ed il patrocinio della Regione Toscana e della provincia di Arezzo. “La– le parole del sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi e dell’assessore alla cultura Fabio Franchi – rappresenta un momento particolarmente importante per la comunità e per tutto il territorio valdarnese, visto che ...

