Wang Yi si recherà in Europa questa settimana per partecipare alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, in Germania. Lo ha annunciato oggi il suo ministero in un comunicato stampa. Il tour europeo

Tour europeo per Wang Yi. I dossier aperti tra Cina e Ue (Di giovedì 15 febbraio 2024) Il capo della diplomazia cinese, Wang Yi, ha colto l’occasione dell’invito a partecipare alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco per trasformare la sua presenza in Europa in un Tour in tre Paesi – Germania chiaramente, Francia (dove parteciperà all’incontro “China-France Strategic Dialogue” per i sessanta anni di relazioni) e Spagna (dove si festeggiano il 50esimo dei rapporti) – e per un possibile faccia a faccia col ministro degli Esteri inglese (nell’ambito dell’incontro bavarese, considerato dall’ambiente diplomatico come un territorio proficuo per l’organizzazione di bilaterali di rilievo). Wang, in viaggio dal 16 al 21 febbraio, porta con sé un messaggio da diffondere alla “Davos for Defence”: raccontare le proposte della Cina sulla costruzione di una “comunità con un futuro condiviso” per l’umanità e sulla ... Leggi tutta la notizia su formiche (Di giovedì 15 febbraio 2024) Il capo della diplomazia cinese,Yi, ha colto l’occasione dell’invito a partecipare alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco per trasformare la sua presenza in Europa in unin tre Paesi – Germania chiaramente, Francia (dove parteciperà all’incontro “China-France Strategic Dialogue” per i sessanta anni di relazioni) e Spagna (dove si festeggiano il 50esimo dei rapporti) – e per un possibile faccia a faccia col ministro degli Esteri inglese (nell’ambito dell’incontro bavarese, considerato dall’ambiente diplomatico come un territorio proficuo per l’organizzazione di bilaterali di rilievo)., in viaggio dal 16 al 21 febbraio, porta con sé un messaggio da diffondere alla “Davos for Defence”: raccontare le proposte dellasulla costruzione di una “comunità con un futuro condiviso” per l’umanità e sulla ...

