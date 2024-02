Petali di rosa rossa e palloncini: così Totti ha stupito la sua dolce

Un docufilm non bastava a Ilary Blasi per raccontare la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti . Ci voleva un libro. Il 30 gennaio ... (ilgiornale)

Totti, la sorpresa a Noemi Bocchi per San Valentino nasconde un dettaglio sulla loro storia d’amore: «13» Un San Valentino pieno d'amore a Hong Kong quello tra Francesco Totti e Noemi Bocchi (e i figli di lei). L'ex capitano della Roma ha sorpreso la ...

Totti e la super sorpresa per Noemi Bocchi a San Valentino Francesco Totti ha voluto stupire la sua nuova dolce metà Noemi Bocchi con una super sorpresa per il giorno di San Valentino ...

Francesco Totti e Noemi Bocchi: la sorpresa per San Valentino, il video sui social Noemi Bocchi ha pubblicato un video in cui mostra la sorpresa di Francesco Totti per San Valentino: un dettaglio non passa inosservato ...