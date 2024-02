Tottenham Hotspur vs Wolverhampton Wanderers – probabili formazioni

Il Manchester City passa nel finale . All'Hotspur Stadium è un gol di Akè al minuto 88 a decidere il all'eliminazione il Tottenham Fulham - Newcastle ore 20 DOMENICA West Bromwich - Wolverhampton

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 15 febbraio 2024) A caccia della sesta vittoria consecutiva in casa in Premier League, ilospita ilnella sua sede di Londra Nord sabato 17 febbraio pomeriggio. I Lilywhites hanno ottenuto una drammatica vittoria in rimonta per 2-1 contro il Brighton & Hove Albion lo scorso fine settimana, mentre la squadra di Gary O’Neil è stata sconfitta per 2-0 dal Brentford. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreAnche senza Roberto De Zerbi a dare i suoi ...