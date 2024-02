Totocalcio | schizza il jackpot | prossimo concorso da sogno

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 15 febbraio 2024)verso l’alto ildi quello che è stato uno dei concorsi più amato dagli italiani. Ilè daSenza dubbio il– insieme al Totogol, anche se di meno – è stato uno dei concorsi più amati dagli italiani. E da quanto Lottomatica ha deciso di riportarlo in auge, ha raccolto sicuramente dei numeri importanti e forse inaspettati anche. Il fascino del tredici, che ha accompagnato gli italiani per moltissimo tempo, non si è mai perso di vista. E infatti sono molti i nostri connazionali che, ogni settimana, decidono di puntarci almeno un euro per giocare una sola colonna. Una schedina nuova del(AnsaFoto) – Ilveggente.itAnche perché ilè appetitoso. Si possono vincere pronosticando 13 partite, ...