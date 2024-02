Torneo di Viareggio 2024 | tutto facile per il Torino | vincono anche Imolese e Melbourne City

L'intervista inizia con la rabbia di una partita persa al 97', contro gli ungheresi dell'Honved nella seconda partita del Torneo di Viareggio. Una doccia fredda per il suo Pontedera, dopo il convincente successo al debutto contro l'Alex Transfiguration e dopo una partita giocata alla pari contro una corazzata. Eppure

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Si chiude un altro intenso pomeriggio in compagnia deldie sono risultati pesanti quelli della seconda giornata del gruppo B. Nel girone 4, clamoroso rimescolamento delle carte rispetto alle partite d’esordio, visto che le due formazioni sconfitte nella sfida inauguralee si portano anch’esse a 3 punti, rendendo l’ultima giornata decisiva in ottica qualificazione agli ottavi di finale. Nel dettaglio, l’si è imposta sull’Empoli per 0-1 grazie al gol di Molla nel finale, con i toscani che hanno dovuto fare i conti pure con l’espulsione di Fiorini che ha compromesso le chance di rimonta. Sempre nello stesso raggruppamento, invece, 3-2 delnei confronti dell’Ojodu: gli australiani la spuntano ...