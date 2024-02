Tornano le guerre stellari Usa-Russia | tra realtà e fantasia

che cosa è ritenuto possibile e che cosa è falso, posto che l'idea delle "guerre stellari" non è certo nuova: gli attempati ricorderanno i tempi di Ronald Reagan e dello scudo spaziale, con annesse

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Ad oggi l’allarme americano per le presunte capacità russe di mandare in orbita armi nucleari antisatellite rappresenta tanto rumore per quasi nulla. A cominciare dal fatto che è difficile comprendere a che cosa serva la potenza dell’atomo per abbattere oggetti orbitanti. Ma si sa che, quando la notizia esce da un deputato come Mike Turner, presidente repubblicano del comitato d’intelligence della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, quella che nasce come una dichiarazione insolita e criptica diventa una "grave minaccia alla sicurezza nazionale”. Del resto, Turner non l’ha mandata a dire: “Chiedo al presidente Biden di declassificare tutte le informazioni relative a questa minaccia in modo che il Congresso, l'Amministrazione e i nostri alleati possano discutere apertamente le azioni necessarie per rispondere”. Il presidente della Camera Mike Johnson ha affermato di aver ...