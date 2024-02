Torna il concorsone a Medicina | i test il 28 maggio e 30 luglio

il test di medicina per l'anno 2024 si terrà il 28 maggio e il 30 luglio, segnando un cambio rispetto all'anno precedente, quando è stato introdotto il Tolc . Quest'anno si tornerà al ' Concorsone '.

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Idisi faranno il 28e il 30: sono previsti 60 quiz in 100 minuti per tutta la prova anziché i consueti 50 e ci sarà più spazio per biologia, chimica e logica, mentre diminuiscono le domande di cultura generale, fisica e matematica . Va quindi a casa il Tolc Med, che tanti problemi ha creato, eil. Il ministro dell’Università Anna Maria Bernin i non...