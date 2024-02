Torino-UYSS New York oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Torneo di Viareggio 2024

UYSS New York U19 - Brazzaville U19 14:30 Avellino U19 - Mavlon U19 15:00 Empoli U19 - Melbourne City U19 15:00 Imolese U19 - Ojodu City U19 15:00 Serie D team U19 - Jovenes Promesas U19 15:00 Torino

(Di giovedì 15 febbraio 2024)Newsarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match deldi. Da una parte i granata che hanno vinto la partita inaugurale e se si ripetono volano agli ottavi, dall’altra la formazione statunitense che ha invece rimediato una tremenda sconfitta all’esordio e deve rialzare la testa. Chi vincerà a Marina di Massa al Campo sportivo “Ricortola”? Si parte alle ore 15 di giovedì 15 febbraio,tv non disponibile. SportFace.

Coppa, primi verdetti. Già qualificate in quattro Terza giornata di gare alla Viareggio Cup e seconda nel girone A, dove ci sono già le prima quattro squadre qualificate alla fase ad eliminazione diretta. Si tratta di Sassuolo, Fiorentina, Beyond ...

Viareggio Cup, Torino verso la seconda uscita: domani sfida all’Uyss New York Il primo passo alla Viareggio Cup è andato nella giusta direzione e ora l'Under 18 granata non vuole fermarsi. I granata guidati da Antonio La Rocca hanno rotto ieri il ghiaccio battendo per 2-0 il Ru ...

Viareggio Cup, esordio con vittoria per l’Empoli. Tutti i risultati Viareggio, 13 febbraio 2024 – Vince l’Empoli al suo esordio nel Torneo di Viareggio contro gli australiani del Melbourne City. La competizione entra nel vivo in questa seconda giornata di sfide. Vitto ...