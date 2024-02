Torino | prof arrestato per molestie | un equivoco | sono solo espansivo

L'insegnante si è difeso dalle accuse di molestie, stalking e minacce facendo riferimento a un carattere 'tipico di chi ha origini del sud'. Secondo il suo legale, l'ex direttore della scuola di

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Giancarlo Di Vella, ex direttore della scuola di specializzazione di medicina legale dell’università di, ha giustificato al giudice i suoi atteggiamenti nei confronti di dottorande studentesse. “È un, ho un caratteree coinvolgente tipico di chi ha origini del Sud”, ha affermato, difendendosi dalle accuse di, stalking e minacce. “Il mio assistito si è dichiaratoondamente dispiaciuto dall’aver appreso dagli atti che alcuni medici in formazione, che ha sempre definito così come forma di rispetto, si siano sentiti offesi da alcuni suoi atteggiamenti ritenuti invasivi. Il suo modo di agire rientrava in un carattere coinvolgente finalizzato unicamente a creare una squadra di lavoro affiatata”, ha detto il suo avvocato, Marino Careglio, aggiungendo che Di Vella “ha ...