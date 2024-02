Torino | l’educazione sessuale a scuola che insegna la castità e il metodo Ogino Knaus per la contraccezione

Il programma "Teen Star", entrato in diverse scuole pubbliche torinesi, prevede l'educazione sessuale a scuola con una forte matrice cattolica. Ma alla scuola media Nigra di Torino cinque famiglie di una classe terza hanno deciso di non farvi partecipare i figli. E hanno chiesto

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il programma «Teen Star», entrato in diverse scuole pubbliche torinesi, prevedecon una forte matrice cattolica. Ma allamedia Nigra dicinque famiglie di una classe terza hanno deciso di non farvi partecipare i figli. E hanno chiesto chiarimenti alla dirigente scolastica. «Abbiamo delle perplessità sulla presunta laicità della proposta, visto che nella presentazione del corso ci è stato confermato che si basa sulla “Teologia del corpo” di Giovanni Paolo II», hanno spiegato in una lettera inviata al preside e all’Ufficio scolastico, di cui parla il Corriere di. Perché «il programma Teen Star usa comprovate tecniche perre laagli adolescenti». Mentre in Italia viene sponsorizzato da ...

