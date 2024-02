Torino Juric | «Non ho parlato con nessuno | c’è solo il Toro»

Nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro il Lecce, il tecnico del Torino Ivan Juric non nasconde l'emergenza difensiva dei granata . 'Sostituire Buongiorno non è facile - spiega - ,

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Le parole di Ivan, tecnico del, sul futuro nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lecce Ivan, nella conferenza stampa di presentazione di-Lecce, haancora una volta del suo futuro, facendo chiarezza sulle voci che lo volevano in contatto con altre squadre. Di seguito le sue parole. SE HACON ALTRE SQUADRE – «C’èil. Questo lavoro porta alla felicità o alla delusione, se non porti la felicità pura allora il nostro lavoro perde fascino. Per portare felicità al, bisogna andare in Europa; se non ci riesco, allora perdi il significato del lavoro. Il mio lavoro è molto emotivo, voglio vedere gente felice e contenta. Qui per essere felici bisogna andare in ...

