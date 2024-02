Topolino vuole il suo sindacato

nelle stesse sere dell'Ariston, da Susanna Messaggio, che dirà che il suo Festival è più bello ancora di quello vero; un uomo vestito da straziantissimo Topolino che regge palloncini che non vuole

(Di giovedì 15 febbraio 2024), Paperino, Pluto, Elsa, Ariel sindacalisti. Non è la trama di un nuovo fumetto o film, ma quanto sta succedendo a Disneyland, il parco divertimenti di Los Angeles. I lavoratori che ogni giorno indossano i vestiti dei personaggi Disney e animano il parco hanno detto basta: “Anche noi vogliamo rappresentanza, tutele e aumenti di salario”. È arrivata anche qui l’ondata di attivismo cominciata negli Stati Uniti nell’ottobre del 2021 e che è diventata “contagiosa”, in un paese dove solo il 10% dei lavoratori è sindacalizzato. Ma dove negli ultimi anni ci sono state importanti proteste: i lavoratori di Starbucks, Amazon, delle Big Three del mondo automobilistico e delle star di Hollywood. E ora&Co? Un gruppo di 1700 impiegati del parco divertimenti americano ha annunciato di volersi unire alla Actors' Equity, il ...