TNA | Prosegue la riorganizzazione dei piani alti

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il mondo del wrestling è stato scosso dall’annuncio del brusco licenziamento di Scott D’Amore dalla sua carica di presidente della TNA. Nel 2017, D’Amore e Don Callis vennero nominati vice presidenti, mentre il ruolo di presidente venne affidato a Ed Nordholm. Nel 2021 Callis lasciò la compagnia per unirsi alla AEW e D’amore, rimasto unico EVP, divenne infine presidente poco più di un anno fa. Nordholm ha continuato a collaborare attivamente con la federazione. Si riparte da zero Secondo Haus of Wrestling, Ed Nordholm, pur essendo ancora un dirigente della Anthem Sports & Entertainment, non è più attivamente coinvolto con il marchio TNA. Durante l’annuncio della partenza di D’Amore e della nomina di Anthony Cicione, Nordholm ha partecipato in qualità di dirigente della Anthem. Le fonti hanno, inoltre, rivelato che la decisione di Nordholm di allontanarsi dalla TNA è ...