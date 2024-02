TikTok arriva in realtà virtuale su Apple Vision Pro

una app completamente ripensata per le capacità del visore della Mela TikTok ha ufficialmente lanciato una nuova app nativa per l'headset Vision Pro di Apple, il visore della Mela per la realtà mista

(Di giovedì 15 febbraio 2024)ha ufficialmente lanciato una nuova app nativa per l’headsetPro di, il visore della Mela per lamista appena lanciato negli States. L’interfaccia della nuova app si presenta familiare per chi ha già avuto modo di utilizzaresu dispositivi iOS o Android, offrendo un player orientato verticalmente per la visualizzazione dei video, oltre a pulsanti per mettere mi piace, commentare, aggiungere ai preferiti e condividere. Tuttavia,ha sfruttato lo spazio aggiuntivo offerto dallo schermo delPro per distribuire meglio gli elementi dell’interfaccia, posizionando commenti e profili dei creatori in un pannello laterale, in modo da non oscurare il player principale. La novità era stata anticipata lo scorso mese, quando Ahmad ...