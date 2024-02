Tifo Betis | e la Croazia lo esonera | il clamoroso caso di Robert Jarni

(Di giovedì 15 febbraio 2024) “Per chi farò il? Dopotutto ilè il mio club, ho trascorso tre anni meravigliosi lì e non ho mai giocato nella Dinamo. Non so chi potrebbe biasimarmi per questo". Così parlo, che nelle interviste rilasciate a Revelo e Ve?ernji aveva espresso il suo apprezzamento nei...

Quando mancava ancora un minuto alla fine della partita contro il Bets i tifosi del Cadice hanno dato vita ad una singolare protesta lanciando in ... (fanpage)

De Rossi sale vivo del De Kuip Gracias a un tanto de Lukaku, la Roma empató ante el Feyenoord, que se había adelantado con Paixao. Buen estreno europeo para el italiano.

Pagina 0 | Clamoroso in Croazia: l'allenatore della nazionale U17 viene esonerato perchè tifa Betis L'ex Juve e Real Madrid Robert Jarni è finito al centro della bufera per delle dichiarazioni che non sono piaciute alla Federcalcio locale ...

Clamoroso in Croazia: l'allenatore della nazionale U17 viene esonerato perchè tifa Betis L'ex Juve e Real Madrid Robert Jarni è finito al centro della bufera per delle dichiarazioni che non sono piaciute alla Federcalcio locale ...