Ti senti un supereroe? Scegli di donare il sangue

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Chi, da piccolo, non ha mai sognato di essere un? E se ti dicessero che per salvare vite non servono capacità sovraumane e che tutti abbiamo un superpotere? Lo ha fatto Teresa Cherubini, non solo figlia di Jovanotti, ma soprattutto giovane e brava fumettista e illustratrice. Su Instagram, dove è seguitissima, è Terry Who, e per sensibilizzare i giovani alla donazione di, ha realizzato con Marco Rizzo ’Be a hero presenta: Red Sword’. L’albo a fumetti che ha visto la collaborazione tra Panini Comics e le associazioni per la donazione di, è stato lanciato al Lucca Comics & Games dove è stato distribuito gratuitamente. "ilconnette a tutto il mondo e ci rende supereroi – ha spiegato Teresa Cherubini –. La mia speranza è che i Red Sword vengano ispirati grazie ai ...