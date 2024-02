Thuram | «Dormo tanto | sulle 14 ore al giorno | mi fermo spesso a lavorare dopo l’allenamento»

(Di giovedì 15 febbraio 2024): «14 ore al». L’intervista dell’attaccante interista al Corriere della Sera.: «14 ore al. Male partite faccio più fatica, soprattutto quando vinciamo». Da quando è arrivato all’Inter sente di essere cresciuto? «Ho imparato tantissimo e spero di imparare ancora: posso crescere dappertutto, nel dribbling, nella corsa, nella difesa, nel tiro. Mia fare del lavoro extra, sul campo e con i video». Inzaghi da ex attaccante l’ha fatta crescere in qualcosa di specifico? «Sono migliorato molto nel posizionamento senza ...

Thuram, Inter: «Dormo 14 ore al giorno e sono felice. Lautaro Deve sorridere di più» L’attaccante dell’Inter si rivela: «Mi sembra di essere nerazzurro da anni. Siamo un gruppo molto unito e in campo faccio ciò che più amo. Crescere con mio padre è stato bellissimo» ...

Bremer, quell'intervento prodigioso su Thuram. Ma in occasione dell'autogol di Gatti... Ma sullo 0-0 aveva salvato un gol già fatto: cross di Dimarco, il brasiliano sbilancia all'ultimo Thuram con un intervento da grandissimo difensore ...

Padovan: "Febbraio decisivo per lo Scudetto, l'Inter batterà la Juventus e allungherà. Allegri a Milano per il pari" Intervenuto a Sky Sport, Giancarlo Padovan ha parlato della sfida di domenica tra Inter e Juventus: "La differenza tra Inter e Juventus sta nell'attacco e la fa come ci si arriva a fare i ...