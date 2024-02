Thiago Motta è l'anti-Conte anche sul mercato | Mottaball vs risultatismo | idee e dichiarazioni all'opposto

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Nel giorno in cui Antoniotorna a parlare aprendo o meglio riaprendo il dibattito sul suo futuro, c'è chi, in campo e ai microfoni...

Si smuove nuovamente la classifica di Serie A, grazie al primo recupero dei match saltati causa Supercoppa. Non sorride il Napoli . Neanche il tempo ... (spazionapoli)

“Oggi abbiamo vinto giocando il nostro tipo di gioco e rimanendo noi stessi dal primo all’ultimo minuto. Per me è una grandissima soddisfazione: ... (sportface)

Si smuove nuovamente la classifica di Serie A, grazie al primo recupero dei match saltati causa Supercoppa. Non sorride il Napoli . Neanche il tempo ... (spazionapoli)

Thiago Motta gongola nel post partita della sfida stravinta per 2-0 dal suo Bologna contro la Fiorentina e valida per il recupero della giornata... (calciomercato)

Zirkzee, sorride Thiago Motta: «Fa giocare bene la squadra, è un trascinatore» Thiago Motta esalta Zirkzee: «È un trascinatore per questo motivo». Le dichiarazioni dell’allenatore sull’obiettivo Juve L’allenatore del Bologna Thiago Motta ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro ...

Bologna-Fiorentina 2-0, Orsolini e Odgaard lanciano i rossoblù al quarto posto Gli uomini di Thiago Motta, al terzo successo interno di fila, si sono presi la rivincita con gli interessi sui viola che a gennaio li avevano estromessi ai rigori dalla Coppa Italia. Un successo ...

Le pagelle del Bologna: Orsolini-Odgaard in gol, la difesa è un muro. Ferguson capitano vero Orsolini 8: da riserva di lusso a capocannoniere, supera pure Haller per gol segnati in A col Bologna (49), l’altro glielo toglie il Var ma il gesto rimane. La Fiorentina gli dà spazio e a quel punto ...