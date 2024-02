The Voice Senior | al via la quarta edizione con la novità del tasto ‘Seconda Chance’

Dopo di che il resto della settimana vedrà la ripartenza non casuale di The voice senior, venerdì, mentre per il giorno dopo si annuncia il programma che in questo senso è tutto un programma: Tale e

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Antonella Clerici a TheSignificativain arrivo nelladi The, in onda da domani sera – venerdì 16 febbraio 2024 – in prima serata su Rai1. Da quest’anno, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa, i quattro giudici del talent show condotto da Antonella Clerici, potranno utilizzare, a loro discrezione, ilSeconda Chance, che consentirà ad un aspirante concorrente di procedere con una seconda esibizione. Il nuovo meccanismo si attiverà nella fase delle Blind Auditions, suddivise in cinque puntate. Come da prassi, i giudici ascolteranno, di spalle, i concorrenti senza poterli vedere poiché l’unico parametro con il quale dovranno decidere se accoglierli o meno nel personale ‘dream team’ da ...

“Ho rischiato di rimanerci secca “. E dalle foto postate sui social non si fa fatica a crederlo. Laura Ciriaco , semifinalista di The Voice 2018, ... (ilfattoquotidiano)

Tutto pronto per The Voice Senior 2024 . Dopo il successo delle passate edizioni, torna il programma dedicato ai cantanti over 60 che oltre ad avere ... (superguidatv)

Io CANTO , il talent show di Gerry Scotti, si fa in tre. Rientrato con successo come Io CANTO Generation, tornerà in primavera con due spin-off, ... (bubinoblog)

Io CANTO , il talent show di Gerry Scotti, si fa in tre. Rientrato con successo come Io CANTO Generation, tornerà in primavera con due spin-off, ... (bubinoblog)

Come sottolineato in questo precedente articolo Antonella Clerici e Gerry Scotti – seppur diversi nel modo di condurre e approcciarsi al pubblico – ... (biccy)

Di fronte ai colpi sferrati dalla concorrenza, Antonella Clerici non resta a guardare. La conduttrice di The Voice Senior , che torna in prima ... (tvpertutti)

The Voice Senior: al via la quarta edizione con la novità del tasto ‘Seconda Chance’ Significativa novità in arrivo nella quarta edizione di The Voice Senior, in onda da domani sera – venerdì 16 febbraio 2024 – in prima serata su Rai1. Da quest’anno, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Cl ...

The Voice Senior 4 da domani su Rai1 Torna da domani in prima serata su Rai 1 The Voice Senior, il talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese ...

The New Look è la serie del momento: chi interpreta chi nella vera storia di Coco Chanel Analizziamo attentamente i personaggi che compongono il ricco e variegato cast della nuova serie in costume di Apple TV+.