Thank you | Goodnight | The Bon Jovi Story | su Disney+ in 4 episodi la storia della rock band

Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story racconta l'epico passato e il futuro incerto di una delle band più riconoscibili al mondo e del suo front - man Jon Bon

Disney+ ha diffuso il teaser di Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story. La docuserie in quattro episodi racconta l'epico passato e il futuro incerto di una delle band più riconoscibili al mondo e del suo front-man Jon Bon Jovi. Un'odissea di 40 anni di rock and roll sull'orlo del precipizio, con un infortunio alle corde vocali che minaccia di far precipitare tutto. Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story debutta il 26 aprile solo su Disney+ in Italia. La serie segue la band dal febbraio del 2022

Thank You, Goodnight - The Bon Jovi Story, il teaser trailer del film [HD] La docuserie in quattro episodi racconta l’epico passato e il futuro incerto di una delle band più riconoscibili al mondo e del suo front-man Jon Bon Jovi. SCOPRI LA SERIE » ...

La serie debutta su Disney+ il 26 aprile e segue la band dal febbraio del 2022, in un viaggio in tempo reale La serie debutta su Disney+ il 26 aprile e segue la band dal febbraio del 2022, in un viaggio in tempo reale ...