Test Medicina | torna il «concorsone» Decise le date | 28 maggio e 30 luglio|Come sarà

Il Test di Medicina del 2024 si svolgerà il 28 maggio e il 30 luglio. Lo ha deciso il ministero dell’Università. Rispetto allo scorso anno non ci ... (orizzontescuola)

Cinquanta domande in 90 minuti, un Test unico per tutti dopo i ricorsi dello scorso anno e le con Test azioni sul cosiddetto meccanismo di ... (corriere)

Cinquanta domande in 90 minuti, un Test unico per tutti dopo i ricorsi dello scorso anno e le con Test azioni sul cosiddetto meccanismo di ... (corriere)

Test medicina in due date fisse : 60 quesiti a risposta multipla in 100 minuti

I Tolc-Med gestiti dal consorzio Cisia vanno in pensione. Il sistema dovrebbe valere solo per il 2024, per il 2025 si punta a una riforma complessiva (ilsole24ore)