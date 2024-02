Test Medicina 2024 | date e iscrizione nelle università di Emilia Romagna | Marche e Veneto

Sempre secondo le indiscrezioni, il 28 maggio e il 30 luglio sarebbero le due date ufficiali sulle quali il Ministero dell'Università (MUR) punta per il Test di Medicina 2024 . Lo riporta La

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Bologna, 15 febbraio– Novità importanti sono in arrivo per ildi. Inla facoltà disi trova rispettivamente a Bologna, Modena, Ferrara, Ravenna (Unibo), Forlì (Unibo), Parma, Ancona (sede dell’delle Politecnica delle), Matelica (di Camerino,Veterinaria), Padova e Verona. Jessica Pasqualon Secondo le indiscrezioni della startup MedCampus, l’esame per accedere alla facoltà dei futuri medici cambia ancora a un anno di distanza. E il Ministero dell'e della Ricerca avrebbe già stabilito leper il ...