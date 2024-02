Test di medicina 2024 | decise le date | il 28 maggio e 30 luglio Archiviato il Tolc-Med | ecco cosa cambia

Il 28 maggio e il 30 luglio si svolgerà il test di medicina per il 2024. A comunicarlo è stato pochi minuti fa il Ministero dell'Università sui propri canali istituzionali. Rispetto all'anno scorso non cambiano le prove, ma le possibili

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Ididelsi svolgeranno il 28e il 30. Lo ha deciso il Ministero dell’Università. Secondo indiscrezioni raccolte da LaPresse, il decreto è pronto e attende la firma della ministra dell’Università e ricerca, Anna Maria Bernini. Le domande a cui gli aspiranti medici dovranno rispondere saranno pescate da una banca dati aperta, composta da 5mila quesiti. Il-Med, utilizzato solo lo scorso anno e introdotti dalla precedente ministra Maria Cristina Messa, è dunque. Non ci sarà più il meccanismo di equalizzazione perché la prova è uguale per tutti gli studenti: 60 domande (invece di 50) in 90 minuti. Nello specifico, i quesiti saranno così suddivisi: 4 per le competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, 5 dedicati ...

