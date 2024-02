Non ci saranno i TolcMed, aumenta lo spazio per alcune materie, diminuisce per altre: cosa c'è da

Test di medicina 2024, ci sono le date: 28 maggio e 30 luglio. Come si svolgerà (Di giovedì 15 febbraio 2024) Fissate le date per il nuovo Test di medicina. Accantonati i Tolc-Med gestiti dal consorzio Cisia, ritorna la prova di ammissione in contemporanea e uguale per tutte gli Atenei italiani. In attesa di una riforma organica sull'ingresso alla facoltà promessa dalla ministra Anna Maria Bernini, emergono i dettagli su Come sarà composto l'esame di quest'anno e soprattutto quando si svolgerà. Il Mur aveva già comunicato che il Test programmato a febbraio sarebbe stato rinviato di almeno due mesi, ma dalle ultime indiscrezioni le prove a numero chiuso per gli aspiranti camici si terranno il 28 maggio e il 30 luglio. Il Test di medicina 2024 L'ufficialità dovrebbe arrivare a breve con la firma della ministra ...

