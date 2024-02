La Lega un paio di giorni fa ha presentato una proposta per introdurre il terzo mandato per i governatori. Il senatore Alberto Stefani lo ha presentato in Commissione Affari costituzionali al Senato

Terzo mandato, Stefani (Lega) a Notizie.com: “Non riguarda solo i partiti, ma tutti i cittadini” (Di giovedì 15 febbraio 2024) “Sul Terzo mandato dei governatori spero che non ci sarà una riflessione mors tua vita mea, che porta alla morte tua e mia”. In esclusiva a Notizie.com, Erika Stefani, capogruppo della Lega in commissione Giustizia e responsabile del Dipartimento Autonomia della Lega. “L’ipotesi del Terzo mandato apre alla possibilità di consolidare delle posizioni. Non so come andrà il dibattito ma non riguarda solo le Regioni governate dalla Lega. È una questione di tutti i territori”. “riguarda tutti i cittadini, non è solo una questione tra partiti” (Foto di Facebbok) – Notizie.comSenatrice ... Leggi tutta la notizia su notizie (Di giovedì 15 febbraio 2024) “Suldei governatori spero che non ci sarà una riflessione mors tua vita mea, che porta alla morte tua e mia”. In esclusiva a.com, Erika, capogruppo dellain commissione Giustizia e responsabile del Dipartimento Autonomia della. “L’ipotesi delapre alla possibilità di consolidare delle posizioni. Non so come andrà il dibattito ma nonle Regioni governate dalla. È una questione dii territori”. “, non èuna questione tra” (Foto di Facebbok) –.comSenatrice ...

