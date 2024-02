Terzo mandato per presidente di Regione | Lega | Se Meloni non cede | premierato è in bilico | in Veneto noi contro FdI

ma ad oggi non c'è la possibilità per cui è una partita chiusa. Le dico che trovo anche stucchevole stare qui a parlare di terzo mandato perché sembra quasi una difesa della poltrona e non ne ho

(Adnkronos) – "Per Zaia sarebbe il quarto mandato , penso che l' Alternanza sia possibile. L'attuale governatore non è eterno ". Lo dice il ministro per ... (periodicodaily)

Pubblicato il 15 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – "Per Zaia sarebbe il quarto mandato , penso che l' Alternanza sia possibile. L'attuale governatore non ... (dayitalianews)

Non scende la tensione tra FdI e Lega (con Forza Italia allineato al partito maggiore) sul Terzo mandato per i governatori, tensione che potrebbe ... (open.online)

L’odissea del Terzo mandato per sindaci e Presidenti di Regione tanto voluto dalla Lega di Salvini non sembra essere vicina ad una conclusione, o ... (ildifforme)

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Sarebbe bene che questa discussione non fosse affrontata in termini contingenti, con gli occhi di chi in questo momento ... (liberoquotidiano)

Terzo mandato per i governatori, Salvini non si rassegna alla Consulta La Consulta si è di recente espressa sul doppio mandato, definendolo come il limite massimo per le cariche elettive monocratiche ...

Terzo mandato: Orlando, 'non inseguire destra su interventi per loro rapporti forza interni' Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Sarebbe bene che questa discussione non fosse affrontata in termini contingenti, con gli occhi di chi in questo momento fa il parlamentare, il sindaco o il presidente di r ...

Screzio FdI-Lega sul terzo mandato. Ciriani: "Zaia non è eterno" "Ottimo governatore ma sarebbe al quarto mandato. L'alternanza è possibile", dice il ministro per i rapporti con il Parlamento. E Zaia risponde: "Simpatico, ma non ho tempo da perdere" ...