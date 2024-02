Terzo mandato | Guerini | ' favorevole | se c' è confronto serio Pd dovrebbe discuterne'

anche se ci fosse il via libera al terzo mandato sui governatori Base Riformista di Lorenzi Guerini e l'area di Bonaccini - resta

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 feb (Adnkronos) - "Sono personalmentealanche perché l'attuale distinzione in base al numero degli abitanti non mi pare molto sensata. E credo che la politica e i cittadini abbiano comunque forme e modalità per favorire il ricambio quando necessario: i partiti con la selezione della classe dirigente, i cittadini con il voto e la partecipazione". Lo dice Lorenzo, deputato del Pd. "Da quel che vedo la maggioranza è molto divisa sul punto, ma se dovesse esserci lo spazio per aprire unin Parlamento, credo che il Partito Democratico, insieme ai nostri sindaci,essere pronto a", aggiunge il presidente del Copasir.