Terzo mandato | Ciriani | “Non è un tema da mettere in un decreto che parla di altro Zaia? Non è eterno | un’alternanza è possibile” – Video

Nella maggioranza è scontro totale sul Veneto e sul terzo mandato di Luca Zaia . Con Palazzo Chigi che spinge il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani a reagire alla minaccia del Carroccio, anticipata oggi da Repubblica , di una

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) “Credo non sia il caso di approvare unall’interno di unchedi. Politicamente per noi la questione va posta in uncontesto”. Così il ministro per i rapporti con ilmento Luca, ospite a Start su Sky TG24. Il ministro ha sottolineato che “sull’ammissibilità dell’emendamento decide il presidente della commissione ma ilè molto delicato” e che “io non ho pregiudizi ma non mi sembra il caso di decidere di questousando un”. Quindi ha proseguito: “Noi, senza peccare di modestia, ci vogliamo giocare tutte le partite.è stato un ottimo governatore del Veneto, peril suo sarebbe il quarto ...