Si tratta, infatti, della sola terza partecipazione della storia alle spalle dell'Atletico Madrid. Dall'altro lato i bavaresi Scendendo di categoria troviamo la Serie C , in cui continua a

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Si gioca oggi a Campagnatico l’atto finale della Coppa provinciale ditraGrosseto 2015 e. Calcio d’inizio alle 20.30 all’impianto sportivo "Galli" di Campagnatico, dove grossetani ed amiatini si contendono il trofeo valido per il terzo "Memorial Umberto Baldelli e Paolo Santamaria". Le due formazioni sono arrivate a questa finale vincendo i due triangolari di semifinale: l’Grosseto ha avuto la meglio di Ribolla e Paganico, mentre lasi è imposta nei confronti di Orbetello Scalo e Pitigliano. L’Grosseto è alla sua quarta finale in nove anni di esistenza, di cui tre consecutive e con la scorsa edizione disputata a Fonteblanda dove vinse ai calci di rigore con il ...

Oggi si recupera una gara valida per il primo turno del girone di ritorno della Terza categoria (girone A): il Collagna (si comincia alle 20.30) in ... (sport.quotidiano)

Seconda giornata del girone di ritorno nei campionati di Terza categoria, dove per le nostre squadre versiliesi sarà un altro turno “spezzatino“ ... (sport.quotidiano)

Torna in campo oggi il Paganico dopo il turno di riposo. La capolista di TERZA categoria, dopo che il San Quirico si è avvicinato, riprende con ... (sport.quotidiano)

La capolista continua per adesso a non sbagliare un colpo e a macinare punti su punti, anche se le rivali non mollano e promettono battaglia fino ... (sport.quotidiano)

L’undici di Catalano a Villa Strada quello di Radicioni ad Albacina. Si conferma il Valle del Giano che con la Spes Jesi sono dentro i play off. ... ()

Terza categoria. Atletico e Virtus Amiata in campo Si gioca oggi a Campagnatico la finale della Coppa provinciale di Terza Categoria tra Atletico Grosseto 2015 e Virtus Amiata. La squadra vincitrice parteciperà alla fase regionale e potrebbe essere pr ...

Circolo Prato 2010 vince 4-0 contro Sant'Espedito Napoli: un passo verso la salvezza Il Circolo Prato 2010 batte il GG Teamwear Sant'Espedito Napoli per 4-0, compiendo un passo importante verso la salvezza in serie A1 maschile. I padroni di casa salgono a 4 punti e si mantengono in ca ...

Lotta, Europei 2024: Enrica Rinaldi centra la finale per il bronzo a Bucarest! Dopo la prima medaglia conquistata ieri dall'Italia grazie al bronzo di Danila Sotnikov, agli Europei 2024 di lotta arriva un'altra finale per il gradino più basso del podio in casa azzurra: Enrica Ri ...