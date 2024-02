Una nuova scossa di terremoto oggi, 14 febbraio, è stata registrata dall'Ingv alle ore 15.50 in provincia di Parma. Il sisma di magnitudo 3.3, ha avuto il suo epicentro tra i comuni di Langhirano e Calestano. webinfo@

La Valnerina rinasce dopo il terremoto come la Fenice: il progetto per una nuova vita PERUGIA - La Valnerina che rinasce dalle sue ceneri dopo il terremoto. Grazie a un programma di riqualificazione finanziato dal Dipartimento ministeriale per la coesione territoriale con ...

Terremoto oggi a Parma, altre tre scosse: ecco dove. Cosa sta succedendo e cosa fare fin da ora Parma, 15 febbraio 2024 – È iniziata un’altra giornata di paura nel Parmense, dove oggi si sono già verificate le prime tre scosse sismiche, tutte a una profondità tra i sei e sette chilometri. Alle 7 ...

