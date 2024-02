Terremoto a Parma | nuova scossa di magnitudo 3 5

Continua lo sciame sismico in provincia di Parma. Una scossa di terremoto, di magnitudo 3.5, è stata registrata dall'Ingv oggi, 15 febbraio 2024, alle ore 11.38. I comuni più vicini all'epicentro della scossa sono stati quelli di Langhirano,

(Di giovedì 15 febbraio 2024) (Adnkronos) – Continua lo sciame sismico in provincia di. Unadi, di3.5, è stata registrata dall’Ingv oggi, 15 febbraio 2024, alle ore 11.38. I comuni più vicini all’epicentro dellasono stati quelli di Langhirano, Lesignano de’ Bagni e Felino. Una serie di scosse di minore intensità erano state registrate anche queta mattina presto: la terra ha iniziato a tremare a Fornovo di Taro alle 7.07 quando si è verificato un sisma di2.2. Alle 7.50 unapiù forte a Langhirano (2.4), seguita da un secondo evento alle 10.22 (2.2). Tre minuti dopo, ancora attimi di paura a Fornovo (2.0). L'articolo proviene da Italia Sera.

Epicentro nei comuni di Langhirano e Calestano Una nuova scossa di Terremoto oggi , 14 febbraio, è stata registrata dall'Ingv alle ore 15.50 in ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Una nuova scossa di Terremoto oggi , 14 febbraio, è stata registrata dall’Ingv alle ore 15.50 in provincia di Parma . Il sisma di ... ()

Terremoto oggi giovedì 15 febbraio 2024 in provincia di Parma Un Terremoto di magnitudo 3.5 è stato registrato oggi , giovedì 15 febbraio 2024 , a ... (tpi)

Prosegue lo sciame sismico sull’Appenino, altra forte scossa di Terremoto registrata a Langhirano in provincia di Parma : magnitudo 3.5 (notizie.virgilio)

(Adnkronos) – Continua lo sciame sismico in provincia di Parma . Una scossa di Terremoto , di magnitudo 3.5, è stata registrata dall'Ingv oggi, 15 ... (periodicodaily)

Terremoto in provincia di Parma, in Emilia Romagna, a Felino. Magnitudo 3.4. Ecco qui i dettagli Il 15 Febbraio 2024 ore 12:00 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 e profondità 19.7 km a Felino (PR). Leggi qui per approfondire. Secondo la scala Richter, un evento sismico di ...

Terremoto oggi a Parma, altre tre scosse: ecco dove. Cosa sta succedendo e cosa fare fin da ora Epicentro dello sciame sismico a Fornovo, Langhirano e nella zona di Reggio Emilia. I consigli della protezione civile e il piano di emergenza regionale ...

Terremoto, sciame sismico in provincia di Parma: scosse 3.5 e 3.4 a Langhirano Prosegue lo sciame sismico in provincia di Parma. Alle 11.38 una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata dall'Ingv a una profondita di 19.5 km: i comuni più ...