Terra Amara stasera shock su Canale 5 | Zuleyha cancella le nozze | incidente mortale per Saniye e Gulten

Stasera giovedì 15 febbraio in prima serata, su Canale 5 , alle 21:20 circa, va in onda una puntata speciale di Terra Amara . Per gli appassionati della soap turca, l'appuntamento del giovedì sera è

stasera 15 febbraio su Canale 5 in prima serata va in onda una nuova puntata speciale di Terra Amara: ecco le anticipazioni di quello che vedremo stasera giovedì 15 febbraio in prima serata, su Canale 5, alle 21:20 circa, va in onda una puntata speciale di Terra Amara. Per gli appassionati della soap turca, l'appuntamento del giovedì sera è diventato una consuetudine da quando Mediaset ha deciso di sfidare la fiction Doc - Nelle tue mani con le avventure di Zuleyha. Prima di svelare l'episodio di questa sera, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di giovedì 15 febbraio del daytime pomeridiano. Terra Amara: riassunto della puntata del 15 febbraio ore 14:10 Fikret dice a ...

“Terra amara”: Fikret viene arrestato, qualcuno investe Saniye e Gülten Alle 21.40 vanno in onda i due episodi della puntata serale. Brutte notizie per Fikret. L’uomo viene arrestato perché sta fuori il video in cui è alle prese con un carico di droga. Le immagini lo ... Terra amara anticipazioni domani 16 febbraio: Zuleyha rompe il fidanzamento Zuleyha prende una decisione importante Se già nella puntata di oggi la protagonista della soap turca annullerà il matrimonio con Hakan ... Terra amara episodi Turchia: Mehmet smaschera il falso Mujdat e salva Kerem Alì Nei nuovi episodi di Terra amara prossimamente in onda su Canale 5 apparirà a Cukurova il fratello della defunta Mujgan animato da cattive intenzioni ...

