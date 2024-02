Terra amara | anticipazioni | Fikret decide di vendicarsi di Abdülkadir

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda venerdì 16 febbraio , intorno alle 14:10 su Canale 5 , con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha , il personaggio principale di questa

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 15 febbraio 2024)Fekeli perderà la testa ae, come rivelano ledella soap opera turca,rà didiKeskin. Tutto partirà quando il giovane scoprirà finalmente che il suo amatissimo zio Ali Rahmet non è morto di infarto, come tutti credono, ma è stato assassinato proprio dal braccio destro di Mehmet Kara. Questa storyline si delineerà quando Betul Arcan tornerà a vivere alla tenuta Yaman. La scaltra figlia di Sermin, in particolare, farà in modo di convincerea comprare la sua casa e lui le permetterà di trasferirsi di nuovo lì con sua madre. Poco dopo, però, quando Lütfiye scoprirà che Keskin ha comprato l'abitazione e ha concesso alla due donne di viverci, si scontrerà immediatamente con ...