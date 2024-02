Terra Amara anticipazioni dal 19 al 24 febbraio | Fikret smaschera Hakan

Qui la trama completa di Terra Amara . Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 12 al 17 febbraio 2024 . La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 febbraio

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Se sei un appassionato di, sei nel posto giusto! Scopriamo insieme le avvincentidelle puntate in onda dal 19 al 242024. La soap turca continua a tenerci con il fiato sospeso, promettendo emozioni e colpi di scena da non perdere. Un Posto al Sole19-23: Flavio scatena il panico, Rosa in pericolo!Lunedì 192024 – Lutfiye svela la verità su Abdulkadir La tensione raggiunge livelli altissimi quando Lutfiye rivela a Zuleyha la verità su Abdulkadir, il presunto assassino di Fekeli. Nel frattempo,, assetato di vendetta, rapisce Abdulkadir per costringerlo a confessare il delitto. Le rivelazioni ...