Ternana | esame Reggiana Sfatare il mal di trasferta

Reggiana " Feralpisalò La Reggiana piano piano sta recuperando Sabato c'è l'esame con la rinata Feralpisalò. Il Feralpisalò visto arriva al Tardini con una vittoria di misura con la Ternana,

(Di giovedì 15 febbraio 2024) In casa dellaalla conquista di punti preziosi per la salvezza e peril tabù da. Dopo il finale shock della gara con lo Spezia, i rossoverdi sono attesi da un confronto estremamente importante ai fini della classifica, proprio nella tana di una delle squadre più in forma del momento che è in serie positiva da ben sette turni e attende le fere per allungare a 8 le partite utili consecutive. Un risultato, questo, che consentirebbe al tecnico Alessandro Nesta di eguagliare il primato raggiunto da Carlo Ancelotti nella stagione sportiva 1995 / 1996 che sancì la promozione in Serie A della formazione granata. In Emilia, comunque sia, laè chiamata a reagire e a fare risultato a tutti i costi, invertendo il trend negativo delle gare indove finora ha ...