Tentano assalto in tabaccheria Due in arresto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Retata di ladri nelle scorse ore ad opera dei carabinieri, che in due distinte operazioni a Calcinato e a Rudiano hanno tratto intre persone. Nel corso della notte tra martedì e mercoledì i militari della stazione di Calcinato e i colleghi del Nucleo Radiomobile della compagnia di Desenzano sono intervenuti per un allarme scattato alladi via Vittorio Emanuele II a Calcinato, dove era appena stato tentato l’al negozio sfondando la vetrina. I danni sono stati fatti, ma il colpo è sfumato: un cittadino residente in zona, insospettito dagli strani rumori che provenivano dalla strada e gli avevano dato modo di pensare a un furto in atto, ha chiamato il 112. E ha fatto bene: la tempestiva chiamata ha permesso ai carabinieri di arrivare velocemente sul posto e di bloccare in flagranza i malviventi. Si tratta ...