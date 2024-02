Tenta di rubare all’interno di una scuola | scoperto e fermato dai carabinieri

I due individui tentano di rubare 20 litri di gasolio da un tir Gli agenti si nasconde all'interno della scocca del tir mentre la donna tenta di

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara), 15 febbraio 2024 – Hato di introdursidi un liceo a Villafranca in Lunigiana, ma è stato colto in flagrante e arrestato dai. L’uomo, con in mano gli attrezzi da scasso – un cacciavite e una cesoia – è statomentreva di forzare la porta di ingresso. L’indagine è scattata nei giorni scorsi: l’uomo, italiano di 59 anni e residente in zona, era stato visto nella serata di venerdì aggirarsi davanti alla. Così isi sono appostati per vedere cosa facesse. Sono bastati pochi minuti per vederlo forzare la porta d’ingresso dell’istituto scolastico: immediato l’intervento dei militari che lo hanno bloccato dichiarandolo in stato di arresto: l’uomo non ha opposto alcuna ...