Tensione tra Vaticano e Israele per la presa di posizione di Parolin

Si infiamma lo scontro che rischia di trascinare anche il Libano in guerra. Tensione tra Stato ebraico e Vaticano, con l'ambasciatore israeliano presso la Santa Sede che definisce 'deplorevoli' le parole del cardinale Parolin secondo cui la risposta all'attacco di Hamas non è

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Ilcriticae l'ambasciata replica duramente. Viene infatti definita «deplorevole» la dichiarazione rilasciata dal cardinale Pietro, segretario di Statoin occasione dell'anniversario dei Patti Lateranensi. In quell'occasione il porporato ha confermato che da sempre ladella Santa Sede sulla guerra in Medioriente sia di «condanna netta e senza riserve di quanto avvenuto il 7 ottobre» ma anche «una richiesta, che il diritto alla difesa didebba essere proporzionato». E «certamente con 30mila morti non lo è». Parole che hanno indignatoche ha sottolineato come «giudicare la legittimità di una guerra senza tenere conto di tutte le circostanze e dati rilevanti porta inevitabilmente a conclusioni errate». Secondo ...

Guerra in Medio Oriente, il rischio di un conflitto anche in Libano. Appello Usa per la de-escalation. Resta la tensione tra Tel Aviv e la Santa Sede I negoziati per il rilascio degli ostaggi in salita al Cairo. I timori per l’operazione a Rafah Si infiamma lo scontro tra Israele ed Hezbollah che rischia di trascinare anche il Libano in guerra. I m ...

Scontro sul terzo mandato. Meloni "minaccia" Salvini Con una crescente tensione tra Meloni e Salvini e con Tajani che gioca di sponda con la premier. È uno schema che va avanti da tempo e che ha avuto il suo culmine nell'emendamento che la Lega ha ...

Città 30, alta tensione. Lepore frena Salvini: "Serve tavolo con Anci". Bignami: "Adeguatevi" Bologna chiede un confronto nazionale: "Analizziamo la vostra Direttiva". Il viceministro: "Le delibere vanno riscritte, il Comune rispetti la norma". Summit ancora senza data, il governo vuole rispos ...