Tennistavolo | le convocate dell’Italia per i Mondiali a squadre | cinque azzurre per cercare la qualificazione olimpica

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Ai2024 di, in programma al Busan Exhibition and Convention Centre di Busan, in Corea del Sud, dal 16 al 25 febbraio, parteciperà l’Italia femminile, qualificata grazie al raggiungimento dei quarti di finale degli Europei a2023. Ledal tecnico federale Elena Timina sono Giorgia Piccolin, Debora Vivarelli (Centro Sportivo Esercito), Nicole Arlia (Gruppo Sportivo Aeronautica Militare), Gaia Monfardini (ASV TT Südtirol) e Nikoleta Stefanova (Castel Goffredo). La Nazionale italiana femminile è stata inserita nel Gruppo 6 con la Corea del Sud padrona di casa, Porto Rico, la Malesia e Cuba. Leaffronteranno tutte le altrenegli incontri al meglio dei ...

