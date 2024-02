Tennis | Sinner | ‘sono soddisfatto | importante vincere anche quando non si gioca bene’

partite aiutano tanto quando non giochi il tuo miglior tennis '. Parola di Jannik Sinner dopo la vittoria in tre set contro Gael Mi sono allenato con lui qualche volta quando ero più giovane.

Rotterdam, 15 feb. -(Adnkronos) – "Nel secondo set hoto male nel mio turno di battuta e la situazione è cambiata in fretta. Sono convinto che questo tipo di partite aiutino tantissimo, nel trovare un modo dinon giochi il miglior. Contro di lui non è mai facile, ci conosciamo bene e lui cambia sempre qualcosa. Sono comunque, ora vediamo come andrà domani". Così Jannik, dopo la vittoria in tre set su Gael Monfils che lo proietta ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Rotterdam, dove affronterà Milos Raonic. "Non sarà una partita di risposta normale, non importerà tanto come mi sentirò, sarà una partita dura. Mi sono allenato qualche volta con luiero più giovane. Sarà sicuramente difficile, però è una nuova sfida, proverò a essere pronto il più possibile. Spero sarà comunque una buona partitase non ci sarà tanto ritmo".